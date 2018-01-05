وكالة أخبار ليبيا24-

أنهت غرفة عمليات الطوارئ المشكلة من قبل المجلس البلدي بنغازي فتح المسارات والطرق بمنطقة وسط البلاد بالمدينة بالكامل.

وأوضح رئيس قسم الاعلام ببلدية بنغازي “نضال الكاديكي”،أن ذلك يأتي بعد التنسيق ما بين آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة وعميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار.

وأشار الكاديكي إلى أن الطرق التي تم فتحها هي طريق البحر الكورنيش والطريق المقابلة لمستشفى 7 اكتوبر وطريق نادي الهلال وسوق الحديقة بالإضافة إلى شارع عمر بن عاص و جزيرة ضريح عمر المختار والطريق المقابلة لمستشفى العيون ومصرف الدم .

يشار إلى أن ذلك يأتي بعد أن أعلنت القوات المسلحة تحرير منطقة خريبيش آخر معاقل التنظيمات الإرهابية في مدينة بنغازي.