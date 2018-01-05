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أعظم انتصار ضد تنظيم داعش المجرم هو عندما تبرهن الأمة أنها لا تقبل بأي وجود لداعش الإرهابي وأن ليس هناك أية قاعدة شعبة لهذا التنظيم الخبيث.

اعتقلت القوات العراقية رجلا مسنا من تنظيم داعش الإرهابي كان قد ظهر في لقطات سابقة بلحية بيضاء وهو يعطي أوامر بقتل ضحاياه رجما بالحجارة أو بقطع الرأس، في الموصل شمال العراق.

وبحسب مصادر إعلامية, فإن الموقوف المعروف باسم أبو عمر، واحد من الإرهابيين المعروفين في المدينة ممن أثاروا الذعر في صفوف سكان الموصل، وكان مشهورا برمي الناس بالحجارة حتى الموت.

وبحسب مصادر محلية فإن اعتقال الرجل جاء بعد بلاغ تلقته القوات العراقية من مدنيين بوجود مجموعة إرهابية كانت تختبئ في بعض الأماكن في الموصل وتم إلقاء القبض عليه مطلع الشهر الحالي.

وفي مارس 2015، ظهرت صور لثلاثة رجال متهمين بالمثلية الجنسية وهم يجثون على ركبهم وإلى جانبهم أبو عمر وبحسب الشهود أعطى أبو عمر أوامره بقطع رؤوسهم بالسيف في العلن في إحدى الساحات العامة في الموصل.

كما ظهر أبو عمر في إحدى المرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتلو قائمة تهم فوق رأس أحد الضحايا وسط حشد كبير، قبل أن يتقدم أحد الجلادين بسيفه ويقطع رأس ضحيته.

وعلى الرغم من أن الجماعة الإرهابية قد هزمت تماما في العراق، فإن بقايا تنظيم داعش الإرهابي يحتمون في بعض المخابئ في مناطق متفرقة في العراق كالفئران.