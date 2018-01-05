أخبار ليبيا 24 – خاص

حصد منتخب عمان، لقب بطولة كأس الخليج لكرة القدم، بعد الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة 5-4 بضربات الترجيح، بعد التعادل بدون أهداف، في الوقتين الأصلي والإضافي للقاء النهائي، لبطولة خليجي 23، على ملعب “جابر الأحمد” بالكويت.

استمر التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي ليلجأ المنتخبان لضربات الترجيح، وسجل لمنتخب عمان عبد العزيز المقبالي وسعد سهيل وأحمد مبارك “كانو” وسعيد الرزيقي ومحسن جوهر، وسجل للإمارات علي مبخوت وأحمد برمان وإسماعيل أحمد ومحمد المنهالي وأضاع عمر عبد الرحمن.