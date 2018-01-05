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ذكرت تقارير صحفية ، أن نادي ريال مدريد الإسباني، حصل على توقيع أول أهدافه في الميركاتو الشتوي الحالي، وأنه سيتم الإعلان عن الصفقة خلال الشهر الجاري.
وفقا لمصادر صحيفة “آس” الإسبانية، فإن كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى أتلتيك بيلباو، قد وقع بالفعل عقدا مع نادي ريال مدريد، الذي من المتوقع أن ينضم له هذا الشهر.
وكشفت الصحيفة أن اللاعب قد وقع على عقد مع الملكي لمدة ستة مواسم، مثل داني سيبايوس وثيو هيرنانديز، ومن المثير للاهتمام أن العقد يحتوى على تاريخين للانضمام، يناير ويونيو من عام 2018، وكلاهما متاح للسماح للمدرب زين الدين زيدان باختيار تاريخ الانضمام المفضل.
وأشارت الصحيفة إلى أن مكافأة توقيع اللاعب تختلف وفقا لتاريخ الانضمام، علما بأن عقد كيبا الحالي مع بيلباو سينتهي في 30 يونيو المقبل، وسيحصل حارس المرمى على رسوم أكبر إذا انتظر حتى الصيف.
من ناحية أخرى قالت الصحيفة إن ريال مدريد، من حيث المبدأ، أراد أن يحضر اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في الأسبوع الأول من يناير، لكن إصابة كيبا غيرت التاريخ المستهدف، ولا يزال اللاعب أمامه 10 أيام للتعافى تماما ولن تكتمل الصفقة ويتم الاعلان الرسمي إلا عندما يصبح لائقا تماما.