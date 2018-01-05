أخبار ليبيا24

ذكرت تقارير صحفية ، أن نادي ريال مدريد الإسباني، حصل على توقيع أول أهدافه في الميركاتو الشتوي الحالي، وأنه سيتم الإعلان عن الصفقة خلال الشهر الجاري.

وفقا لمصادر صحيفة “آس” الإسبانية، فإن كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى أتلتيك بيلباو، قد وقع بالفعل عقدا مع نادي ريال مدريد، الذي من المتوقع أن ينضم له هذا الشهر.