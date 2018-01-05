أخبار ليبيا 24 – خاص

أستنكر مدير مركز الإنتاج الإعلامي بجامعة بنغازي الياس الجيلاني، ما حدث داخل الحرم الجامعي بجامعة قاريونس من حفلات تخرج ملطخة بالزيوت والمواد الأخرى.

وأوضح الجيلاني لـ “أخبار ليبيا 24” أن هذه التصرفات لا تعبر عن الفرحة بجني ثمار سنوات من الكفاح، مشيرا إلى أن الفرحة بالتخرج لا يكون بهذه الطريقة ، مطالبا الطلبة بعدم إقامة مثل هذه حفلات التي وصفها بـ “الهرج” داخل أسوار أم الجامعات الليبية جامعة بنغازي فخر الوطن.

وكانت قد انتشرت مؤخرا صورا لطلبة من كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي أثناء احتفالهم بالتخرج هذا العام، ولاقت انتقادا حادا لدى رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وطالبوا إدارة الجامعة والحرس الجامعي بالحد من هذه التصرفات ،والتي بحسب مطالبهم تسئ إلى سمعة الجامعة وتاريخها المشرف.