أخبار ليبيا24- خاص

تقدمت إدارة نادي الأهلي طرابلس رسميًا بعرض لنادي هينان جياني الصيني من أجل ضم محترفه السوري أحمد الصالح بعد فشل المفاوضات بانضمامه لنادي الأهلي المصري.

ومنح النادي الصيني الضوء الأخضر لانتقال مدافعه السوري للأهلي طرابلس ليجتمع مباشرة الصالح ووكيل أعماله في دبي مع أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس الذي أكد للاعب الرغبة الكبيرة في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.