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استعرض وزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني الطاهر الجهيمي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مشروع الميزانية العامة للمؤسسة للعام 2018 وآليات تمويلها.

وبحث الجانبان تحديد أوجه الصرف وفق أولويات محددة ووفق الإيرادات المقدرة وبما يتماشى مع تحقيق أهداف المؤسسة وفق بنود هامة وضعتها المؤسسة لاستمرار عمليات التشغيل ورفع معدلات الإنتاج.

من جانبه أكد صنع الله على أهمية الإسراع في اعتماد الميزانية العامة لقطاع النفط دونما تأخير حتى تتمكن المؤسسة وشركاتها من تحقيق الإنتاج المستهدف ، لاسيما وأن النفط يعتبر مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.

وأفاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن لضعف التمويل والميزانيات المعتمدة لقطاع النفط وعدم تسييلها في الوقت المحدد في السنوات الماضية قد أثر سلباً على عمليات الإنتاج و استدامته.