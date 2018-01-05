أخبار ليبيا24

أقامت المنظمة الليبية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لطريقة برايل الذي يحتفي به العالم في الرابع من شهر يناير من كل عام.

وتضمنت الاحتفالية أمس الخميس في مجمع الكليات الطبية شرحا وافيا لطريقة برايل وأدواتها وعرضا لشريط عن مخترع الخط النقطي البارز لقراءة المكفوفين وكتابتهم عن كيفية التواصل مع مكفوفي البصر..

وتضمنت أيضًا كلمات لمجلس إدارة المنظمة وجمعية الكفيف بنغازي وقسم المكتبات في كلية الآداب جامعة بنغازي وهيأة الثقافة والإعلام والمجتمع المدني وإدارة المكتبات والطباعة والنشر بجامعة بنغازي.

يشار إلى أن الاحتفال تم بالتعاون مع جمعية الكفيف بنغازي وقسم المكتبات بكلية الآداب جامعة بنغازي، وكان بمناسبة اليوم العالمي لطريقة برايل تخليدا لذكرى لويس برايل مخترع الخط والذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1809.