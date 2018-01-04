أخبار ليبيا 24 – خاص

توفي مدير مكتب التعليم بالأبيار صلاح إقليوان القطراني، اليوم الخميس، متأثرًا بجراحه إثر إطلاق النار عليه من مجهولين أمام منزله يوم أمس.

وتضاربت الأنباء حول حادثة إطلاق النار وسط مزاعم لم تؤكد بعد حول رغبة المغدور الترشح في الإنتخابات القادمة.

وقال الباحث بمركز الحريري لدراسات الشرق الأوسط محمـد الجارح ” في حال تأكيد ما يتداول حول حادثة اغتيال القطراني وأن قتل لأسباب سياسية متعلقة بترشحه للانتخابات المقبلة فأن هذا مؤشر خطير جدا، موجها دعوة لكل من يدفع للاستعجال بالانتخابات في ظل الظروف القائمة الان، أن يتعامل مع الدعوة بشكل أكثر مسؤولية”.

وأضاف الجارح في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24″ على من يدفع للأستعجال بالانتخابات دراسة عواقب الدعوة إلى انتخابات في ظل الوضع القائم الان وفي ظل انتشار الاسلحة وانعدام الامن، والوضع الاقتصادي المتردي جدا”.

وطالب الباحث السياسي بالتحقيق في القضية قائلا “يجب أن تقوم النيابة المختصة بذلك ولكن إذا صح وجود خلفية سياسية للاغتيال فيجب أن يتم متابعة الملف من قبل مكتب النائب العام في طرابلس”.

ووجهه دعوة إلى الأمم المتحدة والأطراف الليبية المختلفة مراجعة مواقفهم بخصوص اجراء انتخابات في ليبيا – اذا كان العنف يهدد هذه الانتخابات ومن يترشح لها او يصوت فيها.”

من جهتها دعت البعثة الأممية في ليبيا أخذ الحادثة بعين الاعتبار في حال ثبت وجود علاقة بين اغتيال القطراني وترشحه للانتخابات.