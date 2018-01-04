أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم قسم الصحافة والنشر في كلية الإعلام جامعة بنغازي، أمس الأربعاء، المعرض السنوي الأول لمهارات طلاب الكلية تحت شعار “طالب بمهارة، إعلامي بجدارة”.

وتضمن المعرض عدة نشاطات منها عروض للأفلام قصيرة، ومعرض للصور الفوتوغرافية والورود الطبيعية، كما احتضن مشاركات من الطالبات شملت مهارة صنع الحلويات، والرسم على الزجاج، وأشغال يدوية، وأعمال كروشيه، وكانت بمشاركات داخلية خارجية من غير طلبة الإعلام، بالإضافة إلى إعلان نتائج الفائزين في مسابقة “التميز الصحفي” في نسختها الثانية.

وقال رئيس قسم الصحافة إسماعيل الفلاح لـ “أخبار ليبيا 24″ إن مسابقة ” التميز الصحفي” تستهدف تطوير وإثراء مهارات الكتابة الصحفية للطلاب، وتشجيعهم على التميز في مجالات الصحافة المتنوعة، فضلا عن خلق روح التنافس بين أوساط الطلاب للارتقاء بمستوى مهاراتهم المهنية مستقبلا.

وأضاف الفلاح، أن كلية الإعلام تسعى في إطار رؤيتها ورسالتها العلمية في المجتمع إلى تنظيم جملة من الأنشطة والفعاليات العلمية التي من شأنها أن تعزز نشر المعارف الإعلامية بطريقة مهنية في قطاعات الإعلام الليبي بما يسهم في الارتقاء بأداء وسائل الإعلام الليبية وذلك من خلال تنظيم ورش العمل والمحاضرات والندوات وحلقات النقاش العلمية.