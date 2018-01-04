وكالة أخبار ليبيا24-

ترأس رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الاجتماع السنوي لاستعراض نشاط شركة الواحة للنفط لسنة 2017 ،وبرنامج العمل والميزانية المقترحة للعام 2018.

الاجتماع الذي عُقِدَ أمس الأربعاء،حضره أعضاء مجلس الإدارة بالقاسم شنقير والعماري محمد العماري وجاد الله العوكلي و رئيس وأعضاء لجنة الملاك و احمد عمار رئيس شركة الواحة للنفط والمدراء العامون ومدراء الإدارات بالمؤسسة والشركة.

وأشار صنع الله, في كلمته الافتتاحية إلى جهود العاملين بالشركة سواء في الحقول أو الموانئ النفطية، أو الذين تمكنوا من إعادة الإنتاج في هذه الحقول على الرغم من الظروف الصعبة التي كان آخرها التفجير التخريبي الذي تعرض له خط أنابيب نفط الزقوط – السدرة الذي يصل بين الحقول وميناء السدرة النفطي، مما أدى إلى انخفاض في الإنتاج يتراوح بين 70 و100 ألف برميل باليوم. بالإضافة إلى جهود إدارة الشركة في ترشيد الصرف بما يتلاءم مع أولويات المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادته.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سُبُل الاستفادة من التكنولوجيا في الحد من عمليات التخريب التي تحدث من حين لآخر.

وأوصى رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط بوضع برامج لحماية البيئة و السلامة المهنية بالتعاون مع معهد النفط الليبي الذي توصّل إلى نتائج ممتازة وفق دراسات علمية فيما يخص الحد من تلوث البيئة.

من جانبه نوه رئيس شركة الواحة للنفط احمد عمار إلى تقديم مجلس إدارة المؤسسة ،الدعم الكامل للشركة طِيلة الفترة الماضية، مؤكداً أن الشركة تسعى إلى بذل كل مجهود لزيادة الإنتاج في عام 2018. وتتضمن تلك الجهود مخطط صيانة الآبار واستئناف مشاريع الحفر لما يقارب 14 بئر تطويري واستكشافي بعد التأكد من تحسن الوضع الأمني. مشيراً إلى عزم الشركة على تنفيذ بعض مشاريع تطوير الحقول النفطية من بينها تطوير حقل الفارغ وتحقيق معدل إنتاج في حدود 180 مليون قدم مكعب من الغاز و15 ألف برميل من المكثفات في اليوم من هذا المشروع ,مضيفاً أن الشركات الخدمية الأجنبية على استعداد لاستئناف عملها.

فيما أكد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على ضرورة تحفيز الشريك الأجنبي على مواصلة العمل في ليبيا والاستفادة منه بإدخال التقنيات الحديثة في هذا المجال و الاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة.

يذكر أن شركة الواحة للنفط تعد إحدى أكبر الشركات العاملة في قطاع النفط بليبيا وتقوم بتشغيل العديد من الحقول النفطية و ميناء السدرة النفطي.