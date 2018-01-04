أخبار ليبيا 24 – خاص

عقدت الجمعية العمومية لشركة شمال افريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي، اجتماعا، اليوم الخميس، لتقييم أداء عام 2017 وبحث خطة عمل عام 2018 برئاسة رئيس الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله .

وأكد رئيس الجمعية العمومية لشركة شمال افريقيا، على دور الشركة الفعال في تنفيذ العديد من الأعمال المتعلقة بالمسح السيزمي.

من جهته قال رئيس الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ، إن الشركة وبجهود العاملين بها أثبتت قدرتها على تسيير اعمالها والتعامل مع الظروف الصعبة على الرغم من التحديات المالية في الفترة الماضية، متمنيا أن تكون سنة 2018 أفضل من سابقتها متأملاً عودة نشاط الشركة لسابق عهده.

وأضاف أن المؤسسة الوطنية للنفط بصدد اعتماد بعض الأعمال المتعلقة بالمسح السيزمي ومعالجة وتحليل البيانات السيزمية للشركات العاملة في ليبيا.

واستعرض خلال الاجتماع مدى جهوزية الفرق السيزمية لاستئناف الأعمال ووضع الإجراءات التحضيرية اللازمة من خلال التواصل مع العديد من الشركات الوطنية والعالمية في مجال الاستكشاف. كما تم عرض الأنشطة والمشاريع المتوقع تنفيذها، ومقترح الميزانية التشغيلية للعام 2018.

وأكد المجتمعون على ضرورة أن تولي الشركة الاهتمام ببرامج التدريب للعاملين والاستفادة من الخبرات الوطنية. ودعوا إلى تطوير أداء الشركة من خلال مواكبة التقنيات العالمية والدراسات الحديثة في هذا المجال مؤكدين أن الفرصة متاحة أمام الشركة لتنفيذ العديد من الأعمال خلال عام 2018