أخبار ليبيا 24 – خاص

أقيم في فندق اللؤلؤة بمدينة درنة، مؤخرا ، حفل تتويج طفلة من درنة بلقب “ملكة جمال البحيرة” بحضور عدد من النشطاء وأهالي المدينة.

وذكر صاحب فكرة ملكة جمال البحيرة بمدينة درنة صلاح الغويل، لـ “أخبار ليبيا 24” أنه في أخر أيام عام 2017 نظمنا احتفالية جديدة من نوعها وكرمنا الطفلة “جوري حبيب الله شلوف” بلقب “ملكة جمال البحيرة” للعام 2017.

وأضاف أن المسابقة عبارة عن زيارة لبحيرة البط بوادي درنه اثناء شهر رمضان المبارك والتقاط عدة صور للأطفال الزائرين للبحيرة ومن ثم تنزيلها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، وبعد ذلك عرضها على لجنة من المصورين الليبيين والعرب ليختاروا عددا من هذه الطفلات ثم تنزيلها للتصويت عليها.

وتابع أن الصورة التي تحوز العدد الأكبر من الاصوات تتوج بهذا اللقب، مشيرا إلى أن هذا ما حدث ايضا في العام الماضي حيث توجت الطفلة “نور عادل بوخشيم” على لقب ملكة البحيرة للعام 2016.

وقال صلاح الغويل أن الاحتفالية تخللها عروض غنائية راقصة من مدرسة الأوائل بدرنة، متمنيا الاستمرارية لهذا المسابقة عبر السنوات المقبلة.