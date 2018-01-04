أخبار ليبيا 24

توقع خبراء أمنيون أن تلقي السلطات الأمنية التركية القبض على مزيد من عناصر «داعش» بعد سلسلة الإعتقالات التي قامت بها خلال الأيام السابقة وذلك في ضوء الإفادات التي يتوقع أن تحصل عليها من 5 موقوفين تم اعتقالهم من قبل فرق شعبة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بعد دخولهم الأراضي التركية بطريقة غير قانونية.

وكانت فرق شعبة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب قد ألقت القبض على 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، جميعهم أجانب، كانوا يعتزمون شن هجمات خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.

وقالت مصادر أمنية إن فرق شعبة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب تابعت المشتبهين الخمسة الذين دخلوا تركيا بطريقة غير قانونية، وأحدهم شيشاني والآخر عراقي و3 سوريين، وتبين أنهم يعتزمون تنفيذ هجمات تستهدف احتفالات رأس السنة. وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن داهمت منزلين في أنقرة وألقت القبض على العناصر الخمسة وصادرت العديد من الهويات وجوازات السفر المزورة والوثائق التنظيمية

ونفذت قوات الأمن التركية، خلال الأيام القليلة الماضية، مداهمات في أنحاء البلاد تم خلالها القبض على أكثر من 300 شخص يشتبه بصلتهم بتنظيم داعش، غالبيتهم يحملون جنسيات أجنبية، وتم ضبط وثائق ومواد رقمية كشفت عن خطط لتنفيذ هجمات منفصلة خلال احتفالات رأس السنة.

وجاءت هذه المداهمات بعد نحو عام من قيام الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف بمهاجمة نادي «رينا» في إسطنبول ليلة رأس السنة العام الحالي، ما أسفر عن مقتل 39 شخصاً، وإصابة 69 آخرين، غالبيتهم من الأجانب.