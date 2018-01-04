أخبار ليبيا24

ضبط أعضاء قسم التزييف والتزوير في الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي شخصًا استعمل أختام أحد محرري العقود يعود لشخص عليه قيد أمني وهو هارب إلى إحدى المدن في المنطقة الغربية.

وذكر قسم التوثيق والمعلومات في الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي أن هذا الشخص يقوم باستعمال الختم في إنهاء إجراءات تتعلق بالبيع والإيجار وتحويل المال للشخص المطلوب.

وأوضح قسم التوثيق والمعلومات في الإدارة العامة للبحث الجنائي أنه تم أخذ أن النيابة العامة وانتقل الأعضاء ليتم ضبط الشخص الذي يستخم الختم وتحريز بعض المستندات.

وأكد قسم التوثيق أن المتهم أفاد استدلالًا أنه على تواصل مع الشخص الهارب ويقوم بتحويل الإيراد بعد خصم نسبته وإنهاء الإجرءات التي يطلبها منه.

وأشار القسم إلى أنه تم إيداع الموقوف الحجز القانوني لإتمام الإجراءات ومخاطبة نقابة محرري العقود لإلغاء الختم واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق تشريعات النقابة.