أخبار ليبيا 24

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 6 عراقيين للاشتباه بصلتهم بتنظيم داعش الإرهابي في ولاية سكاريا شمال غربي البلاد الاثنين.

وذكرت مصادر بمكتب التحقيقات الخاصة التابع للنيابة العامة في سكاريا، أن فرقا من شعبة مكافحة الإرهاب نفذت عمليات أمنية متزامنة في الولاية أسفرت عن القبض على العراقيين الستة.

وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات القانونية بحق الموقوفين ما زالت مستمرة.

وسبق لقوات مكافحة الإرهاب التركية ألقت القبض على 25 من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش أول من أمس كانوا يخططون لهجمات خلال ليلة رأس السنة واستقبال العام الجديد على غرار ما حدث في مطلع العام الماضي 2017 في الهجوم الذي استهدف نادي «رينا» الليلي في إسطنبول وأوقع 39 قتيلا غالبيتهم من الأجانب.

ونشرت السلطات التركية أكثر من 100 ألف من قوات الشرطة والدرك في أنحاء البلاد لتأمين استقبال العام الجديد. وألقت قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول القبض على 20 شخصا، بينهم 15 أجنبيا، للاشتباه في انتمائهم إلى «داعش». وقالت مصادر أمنية إن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول أطلقت حملة ضد مجموعة من الأشخاص يشتبه في ارتباطهم بقيادات التنظيم في العراق وسوريا وكانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية ليلة رأس السنة الميلادية.

وأضافت المصادر أن قوات مكافحة الإرهاب نفذت 4 حملات مداهمة متزامنة في 4 مناطق مختلفة بالمدينة، ألقت خلالها القبض على 20 شخصا، بينهم 15 أجنبيا، كما عثرت في منازلهم على العديد من الوثائق التنظيمية، وتم اقتيادهم فور توقيفهم إلى مقر مديرية الأمن لاستكمال التحقيقات معهم.