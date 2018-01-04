أخبار ليبيا24- خاص

منذ أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عزمها عن إقامة الانتخابات الأشهر المقبلة، أكدت منذ البداية أن عملية التسجيل تشهد إقبالًا اعتبرته مؤشرًا لتحقق المعدلات المتوقعة في خطة المفوضية.

وكانت المفوضية ذكرت عبر صفحتها على فيس بوك أن عدد الناخبين وصل حتى 2 يناير الجاري إلى مليون و831 ألف و803 ناخب، من بينهم 142 ألف و 724 ناخبة.

هذه الانتخابات دعت ونادت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورأت أنها “ضرورة” لإيجاد التوافق الواسع بين القادة الليبيين، حيث قال رئيس البعثة غسان سلامة : “إن البعثة الأممية تعمل منذ 3 أشهر مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والمؤسسات للتسريع في إعداد الانتخابات، مع توفر الشروط السياسية، والأمنية، والتقنية، والتشريعية اللازمة”.

استطلعت “أخبار ليبيا24” آراء عدد من المواطنين في مدينة المرج حول الانتخابات المزمع إقامتها من حيث التسجيل و المشاركة وقبولها ورفضها، فأبدى المواطن أبوبكر بوتركية قبوله للانتخابات لأنها “مهمة جدا” حسب قوله.

وتابع بوتركية حديثه “نعم سجلت وأنا مع الانتخابات قلبًا وقالبًا”.

ومن جهته يرى، المواطن علي سعيد أن التسجيل في الانتخابات “ضروري” لأنه يقطع الطريق عمن ينتظرون عزوف المواطنين لكي تخلو لهم الساحة ويسيطرون على البلاد”، مؤكدا أنه سجل في الانتخابات وأنه سيشارك بها.

وأكد أيضًا اصالح بوقطيش – من بلدية جردس العبيد – أنه سوف يشارك في الانتخابات قائلا “نعم سجلت في الانتخابات المقبلة ولقد سجلت في المنظومة في السابقة إبان انتخابات هيأة صياغة الدستور ومجلس النواب”.

ويرفض حمزة الحاسي التسجيل في هذه الانتخابات مؤكدًا أنه لم يسجل ولم يشارك في أية انتخابات أقيمن في البلاد بعد 17 فبراير.

وقال الحاسي “لم أشارك في أية عملية انتخابية سابقا و يعود رفضي هذا لأن المرشحين جميعا يظهرون علينا أثناء فترة العملية الانتخابية والدعاية بالوعود والعهود وبعد نجاحهم في الانتخابات يذهب كل ما قيل في السابق أدراج الرياح، لهذا السبب ليس لدي أي ثقة فيمن يرشحون أنفسهم للانتخابات”.

ويقول المواطن سفيان إدريس: “لم أقم بالتسجيل بعد، و لكن سوف أشارك في الانتخابات بكل تأكيد”.

وأبدى أحمد مفتاح طيب تردده من المشاركة في هذه الانتخابات قائلا “نسبة مشاركتي في الانتخابات لهذا العام ضئيلة جدا ويعود ذلك لمخرجات الانتخابات السابقة التي كانت سيئة للأسف”.

وأضاف طيب “ترددي على الانتخابات لهذا العام و التفكير العميق فيها يجعلنا نتخذ قرارًا سليمًا لكي لا نكون مذنبين في حق الوطن”.

وأكد المواطن مفتاح العماري تسجيله في الانتخابات المقبلة، معتبرًا إياها خطوة جيدة بعد الانتهاء من الدستور و طرحه للاستفتاء.

وأعلن امراجع الأثرم رفضه التسجيل في الانتخابات لهذا العام قائلا “لقد خضت تجربة سابقة و شاركت في انتخابات المؤتمر العام و كانت تجربة فاشلة ولا أريد تكرارها من جديد لهذا السبب أرفض المشاركة”.

وشدد ناصر جويلي على ضرورة التسجيل في الانتخابات والمشاركة موضحًا أن المشاركة مهمة وأنه لا يجب ترك الطريق لمن يحاولون استغلال الوطن، حسب قوله.

وقال محمد يونس “اسمي مسجل في منظومة الانتخابات ونعم سأشارك رغم قناعتي بأن الديمقراطيه بهذه الكيفية هي دكتاتورية الأقلية وحكم فئة على حساب الشعب”.

ورفض المواطن مروان العبيدي التسجيل أوالمشاركة في الانتخابات لأنه يرى أن الانتخابات السابقة لم تجلب سوى من يبحثون عن مصالحهم.

وأكدت سدينة الشيخي تقول أنها لن تشارك في انتخابات هذا العام لأنه لا يوجد توافق و هناك مدن و مناطق غير آمنة ولايمكن إجراء انتخابات في تلك الأماكن، لافتة إلى أنها شاركت مرة واحد في الانتخابات سابقا.

أما عزالدين بوحسن أكد أنه قام بالتسجيل في أحد مراكز الانتخابات إلا أنه لن يشارك في التصويت لأنه لا توجد مصداقية من المرشحين، حسب قوله.

ويرى عبدالسلام الشلماني أنه في هذا الوضع الذي تعيشه البلاد الآن سوف يسيطر الانتخابات ويتم التلاعب بها من قبل الإسلام السياسي في الغرب من الإخوان والمقاتلة.

وذكر الشلماني أنه شاركت في انتخابات سابقة و أنه اسمه مقيد في منظومة التسجيل و لكنه يخشى التزوير والتلاعب في هذه الانتخابات.

الجدير بالذكر أن عزوف بعض الناخبين عن التسجيل في الانتخابات كان بسبب أنهم حاولوا التسجيل في أحد مراكز الانتخاب وتفاجأوا بأنه تم التسجيل في مراكز أخرى وبأرقام هواتف لا يملكونها.

وفي هذا الشأن أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن كل من اشتكى من وجود تسجيل في أي مركز انتخاب اتضح أنهم قاموا بالتسجيل في وقت سابق من قبل معارفهم أو أقاربهم عام 2014 ونسوا ذلك.

وأضافت المفوضية في تصريح خاص أنه في حال ما استخدم الرقم الوطني للمواطن وتم تسجيله دون علمه فالحل بسيط جدا وهو الاتصال بالرقم 1441 وطلب إجراء يعرف بـ “فك الارتباط” للتمكن من التسجيل برقم الهاتف الذي يملكه المواطن.

وطمأنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المواطنين من هذا الإشكال، موضحة أنه لا داعي للقلق وأن عليهم محاولة البحث عمن قام بتسجيلهم بهواتفهم سابقا وخصوصا أن المنظومة تزودك بآخر أربع أرقام من الهاتف المعني.

وأشارت المفوضية إلى أنها تقوم بفتح وتحديث سجل الناخبين، وكل ليبي سبق له التسجيل في انتخابات الهيأة التأسيسية أو مجلس النواب عبر الرسائل النصية القصيرة “SMS” يعتبر مدرجاً في سجل الناخبين و يحق له تغيير مركز الانتخاب.

يشار إلى أن انتخابات المؤتمر الوطني العام في يوليو 2012 هي أول حدث انتخابي في ليبيا بعد ثورة 17 فبراير، وتتم هذه العملية بموجب أحكام الإعلان الدستوري المؤقت الصادرة في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته والقانون رقم (4) لسنة 2012م الخاص بانتخابات المؤتمر الوطني العام والقانون رقم (3) لسنة 2012م الخاص بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وتلت انتخابات المؤتمر الوطني العاك جرت في 25 يونيو 2014 انتخاب مجلس النواب حيث خاض جميع المترشحين لعضوية المجلس كمستقلين، وشهدت الانتخابات فوز مترشحي التيار الوطني والليبرالي بأغلبية المقاعد، بينما تحصلت المجموعات الإسلامية على حوالي 30 مقعد فقط وكانت نسبة الإقبال على الانتخابات ضعيفة جدًا حيث شارك 18% فقط من الناخبين المسجلين.