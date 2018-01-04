أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث المدير العام لمركز طرابلس الطبى محمد حنيش اليوم الخميس مع القنصل الفلبينى فى ليبيا مردوميل سيلو مالكور سبل إعادة عناصر التمريض الفلبينيين للعمل في مركز طرابلس الطبي.

وقال حنيش إن “العمال الفلبينيين تركوا مكانهم فارغا في طبي طرابلس بعد عودتهم إلى بلادهم خلال السنوات الماضية بسبب الاضطرابات في ليبيا”.

وأضاف حنيش أن مصرف ليبيا المركزي قدم حلولًا لتسهيل تحويل الأموال والطاقم الطبي القادم من الخارج، لافتا إلى أنها خطوة حيوية جدا تسهم في تحسين قطاع الصحة في ليبيا بالكامل.

ومن جهته، أبدى القنصل الفلبينى رغبة بلاده في عودة العمال الفلبينيين إلى ليبيا بعد أن ذكرت وزارة الصحة أنها أبرمت اتفاقا مع مصرف ليبيا المركزي لتسهيل تحويل الأموال والطاقم الطبي القادم من الخارج، إلى جانب البدء بإصدار بطاقات “فيزا” لهم.