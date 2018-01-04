وكالة أخبار ليبيا24-

أعلنت إدارة نادي النصر تعاقدها مع ثنائي برازيلي لدعم صفوف فريق كرة القدم بالنادي.

وذكرت الصفحة الرسمية للنادي أن لاعبان برازيليان وصلا اليوم لمدينة بنغازي للالتحاق بصوف النادي ,موضحة أن اللاعب روني كارلو هو من مواليد 1992 ويلعب في الدفاع قادماً من فريق البحرين البحريني ولعب للمنتخب البرازيلي للشباب تحت 20 عاما في فترة ما بين 2010-2011 سبق وأن لعب في أنديه أمريكية وفاسكو دجاما وماريليا في البرازيل ولعب لفريق الشباب تحت 17بنادي كاتانيا الايطالي.

فيما يلعب البرزيلي كوتينهو كصانع ألعاب وهو من مواليد 1990 وقادما من نادي نونغبوا التايندي سبق أن خاض تجربه في الملاعب الأفريقية صحبة نادي يانج افريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا عام 2015 لعب مع اندية بايسنو وسانتا كروز في البرازيل وهو صانع العاب يساري يمتاز بالمهارة والسرعة.