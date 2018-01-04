أخبار ليبيا24- خاص

قال المحامي خالد زيو في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ إن القوانين الإنتخابية تنص على إبعاد العسكريين عن المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية.

وأوضح زيو أن من أسباب إبعاد العسكريين عن الانتخابات هو تجنبا لتشرذم ولاء المؤسسة العسكرية إلى ولاءات سياسية متباينة وهو ما يضعف عقيدتها الوطنية.

وأضاف المحامي أن هناك سبب ثاني لهذا الإبعاد وهو أن العسكريين اعتادوا بحكم طبيعة وظيفتهم على إطاعة الأوامر والتصرف كجموع وفقا للتعليمات وهذا الأمر وإن كان يصلح في الأعمال العسكرية إلا أنه لا يناسب العمل السياسي ولا العملية الانتخابية تحديدا والتي تقوم على إرادة الناخب الشخصية وبشكل فردي.

الجدير بالذكر أن تصريحات زيو جاءت في معرض رأي قانوني قدمه حول دعوة الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، جميع العسكريين في ليبيا إلى التسجيل في سجلات الناخبين استعدادًا للانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها قبل نهاية العام 2018.

وكان المسماري قال خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء في بنغازي إنه : “على جميع العسكريين أن يسجلوا في الانتخابات، خاصة الانتخابات الرئاسية”، وشدد على أنَّه “يحق لكل القوات النظامية والقوات المسلحة ممارسة حقها الانتخابي”.

وأكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة أنَّ القيادة العامة وقيادات القوات المسلحة الليبية ترحِّب بإجراء الانتخابات وأنها “تسمح للعسكريين بالتسجيل في الانتخابات وعندما يصدر قانون الانتخابات سنتعامل معه”.