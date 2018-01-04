أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي، اليوم الخميس، جولة تفقدية لعدد من المشاريع التي تنفذها الحكومة المؤقتة لصالح وزارة الداخلية في مدينة بنغازي، وذلك للوقوف على إنجاز العمل وفقا للمواصفات القياسية والمدة الزمنية المحددة.

وتفقد العريبي مع الوفد المرافق له- مشاريع إعادة بناء مركز شرطة الحدائق، ومركز شرطة البركة، ومركز شرطة الصابري، كما زار مقر مديرية أمن بنغازي، ومركز تدريب الشرطة، ومصنع الملابس العسكرية، في منطقة الهواري ووقف على حجم العمل في هذه المشاريع ونسب الإنجاز التي تخطت الثمانون في المئة.

واستمع العريبي إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة المشروعات بوزارة الداخلية ومقاولي هذه المشاريع حول العمل في هذه المشاريع الحيوية في قطاع الداخلية بما يضمن عودة العمل بها مع نهاية الشهر الجاري.

وكان رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني وهو وزير الداخلية المكلف، قد أصدر أوامره في وقت سابق لإعادة بناء، وصيانة خمسة مراكز شرطة متضررة في مدينة بنغازي.

كما أذن بالعمل على إعادة بناء مديرية أمن بنغازي بكامل مرافقها بعد أن هدمتها الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي، إضافة إلى أنه أصدر أوامره للعمل على تركيب منظومة الكاميرات الأمنية والبوابات الإلكترونية في كل مداخل بنغازي وتوزيع الكاميرات بداخلها وجميع الأماكن الحيوية.

وبلغ عدد المشاريع الخاصة بقطاعات وزارة الداخلية في مدينة بنغازي 36 مشروعا تتعدد بين الصيانة والصيانة العاجلة، والإنشاء، بقيمة فاقت 32.800 مليون دينار ليبي.

ومنح مجلس الوزراء الإذن للتعاقد وتنفيذ 36 مشروعا خاصا بوزارة الداخلية في مدينة بنغازي وبدأ العمل بها فعليا وبعضها واشك على الانتهاء.

وأبدى العريبي والوفد المرافق له ارتياحه لنسب الإنجاز والبناء وفقا للشروط والمواصفات القياسية، خاصة وأن المهندسين المشرفين على المشروعات العاملين بمركز تطوير وتنمية المراكز الإدارية، أكدوا أنهم سيسلمون هذه المشاريع مجهزة تجهيزا كاملا جميعها قبل انتهاء الشهر الجاري.

وبلغت نسب الإنجاز في مراكز شرطة الحدائق، والبركة، والصابري 80% فيما أوشك على الانتهاء المبنى المؤقت الخاصة بمديرية أمن بنغازي في منطقة الهواري، فيما يجري العمل على بناء المديرية بشكلها الدائم والكامل من قبل شركة الخليج العربي للنفط.

وبلغت نسبة الإنجاز في مركز تدريب الشرطة حوالي 90 %، فيما تم الانتهاء من مشروع مصنع ملابس الشرطة وتم تسليمه لمدير المصنع بشكل رسمي ليباشر العمل من خلاله خلال المدة القريبة القادمة.

وقال العريبي “كما هنالك مشاريع اخرا تحت الانجاز فيما يخص المياه والصرف الصحي في عدة مناطق داخل بلدية بنغازي

وإجمالي مشاريع التي تنفذها الحكومة بالتنسيق مع بلدية بنغازي

حوالي 132 مليون ،وإجمالي مشاريع الداخلي سيتم تسليمها قبل انتهاء مدة التعاقد بما فيها مركز شرطة القوارشة وقاريونس والصابري”

من جهته قال مدير إدارة المشروعات بوزارة الداخلية إن العمل يسير بوجه حسن وأنه على الرغم من ارتفاع الأسعار وشح السيولة النقدية ونقص العمالة الوافدة إلا أن عمليات تسليم هذه المقار سيتم قبل موعدها وذلك بجهود الجميع الذي تكاثفوا لتذليل كافة الصعوبات التي واجهت العمل وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني.



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