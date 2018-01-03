أخبار ليبيا 24 – خاص

بدأ معمل معالجة الغاز في حقل أبوا لطفل النفطي التابع لشركة ايني الايطالية والواقع شرق مدينة جالو من العمل مجددا وذلك بعد الإنتهاء من عمليات الصيانة وإنجاز كافة الاختبارات التشغيلية

وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24” أن عملية معالجة الغاز المُنتج من الحقل تسير بشكل طبيعي ويجرى ضخها إلى حقل 103A التابع لشركة الزوتينة للنفط عبر انابيب ممتدة بينهما، حيث يساهم الغاز تشغيل توربينات الشركة العامة للكهرباء الواقعة في الساحل الليبي

وأضاف أن الكميات التي يتم ضخها تقدر بحوالي 130 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز المسال وحوالي 8000 قدم مكعب يوميا من المكثات

وجاءت عودة العمل بالمصنع بمجهودات بذلها مهندسين وفنيين لليبيين دون مساعدة العنصر الأجنبي الذي كانت اغلب الشركات تعتمد عليه وذلك بعد توقفه لمدة 3 سنوات.