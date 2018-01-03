أخبار ليبيا 24 – خاص

شرعت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية الموقتة اليوم الأربعاء، في العمل على إحالة المخصصات المالية لمرتبات شهري نوفمبر وديسمبر للعام 2017، إلى جميع الجهات الممولة من قبل الخزانة العامة.

ونقل الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي، عن وزير المالية والتخطيط كامل الحاسي قوله إن الوزارة “ستبدأ في إحالة المخصصات لكافة الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة اعتبارًا من الأحد المقبل”، مضيفا أنه “على الجهات المعنية إحضار تقرير الإيرادات والمصروفات حتى نهاية شهر نوفمبر ونسخة من الخلاصة العامة للمرتبات عن شهر أكتوبر 2017”.

وطالب “بضرورة إحضار بيان تفصيلي عن قيمة مرتبات كل القطاعات في البلديات وإفادة سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي والتضامن حتى شهر أكتوبر الماضي”.