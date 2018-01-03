وكالة أخبار ليبيا24-

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن مؤشر منظومة تسجيل الناخبين حقق طفرة واضحة بارتفاع عدد المسجلين، والذي أقفل مساء أمس 2 يناير 2018م، على (1,831,803) ناخباً.

وأوضحت المفوضية أن (369,993) ناخبا سجلوا بعد افتتاح المنظومة في 6 ديسمبر الماضي، فيما كان (1,461,870) ناخباً كانوا قد سجلوا سابقاً خلال انتخابات الهيئة التأسيسية أو مجلس النواب, مضيفة أن المؤشر سجل ارتفاعا واضحا في معدل مشاركة النساء، حيث وصلت نسبة مشاركتهن إلى 42% من عدد المسجلين، بعد أن كانت خلال الأسبوعين الأولين تتراوح بين 35% إلى 38%..

وأشارت المفوضية العليا للانتخابات أن عملية التسجيل ستتواصل حتى يوم 6 فبراير 2018م، وأن المواطنين الليبيين المقيمين في الخارج سوف تتاح عملية التسجيل لهم عبر موقع الكتروني تم تصميمه لهذا الغرض وسيتم تدشينه مطلع فبراير المقبل.