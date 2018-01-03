أخبار ليبيا24

شكل عام 2017 عام محاربة الإرهاب والفكر الداعشي في المغرب، وتستحق 2017، أن تحمل لقب سنة قهر الإرهاب الداعشي من قبل الأمن المغربي، بالنظر إلى حجم العمليات المسجلة وكذا إذا ما أخذنا بالحسبان عدد الأفراد الذين استقطبوا أو حاولوا الهجرة إلى بؤر التوتر من أجل الانضمام إلى داعش.

فبالعودة إلى الأرقام المسجلة نجد أن عناصر الأمن فككت تسع خلايا إرهابية وأوقفت 186 مشتبها فيهم، وهي أرقام تظهر تراجعا في عدد المستقطبين من قبل التنظيم الداعشي الذي اشتد الخناق على تحركاته فوق أرض الميدان أو عبر وسائل الاستقطاب الإلكترونية، كما أنها أدخلت الخوف في صفوف بعض الشباب الذين فكروا يوما ما في العمل لصالح التنظيم الإرهابي ذئابا منفردة أو في شكل خلايا إرهابية.

ويظهر شد الخناق على تنظيم داعش الإجرامي بالرجوع إلى الأرقام المسجلة في السنوات الماضية، إذ اعتقلت مصالح الأمن 276 مشتبها فيهم خلال 2016، والعدد نفسه في السنة التي سبقتها، كما نجحت المصالح الأمنية في إيقاف زحف الراغبين في السفر للقتال في صفوف داعش، إذ سجل انخفاض عدد المتطوعين للقتال في مناطق النزاع بكل من سوريا والعراق، وهذا يعود إلى توالي عمليات تفكيك الخلايا الإرهابية، في إطار العمليات الاستباقية التي يقوم بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية.

وتثبت كل هذه المعلومات أن تنظيم داعش الإرهابي فشل في مشروعه الإجرامي وأن ثقافة الحياة والأمل ستبقى دائماً هي الغالبة على ثقافة الموت الداعشية، ونبقى نحن وشبابنا نؤمن بالحياة وسنبقى نحن الحقيقة.