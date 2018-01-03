أخبار ليبيا 24 – خاص

استلمت بلديتي الزنتان والرجبان يوم الأحد، عدد من منظومات الطاقة الشمسية من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، لتركيبها في عدد من المستشفيات بالمنطقة.

ويأتي ذلك تحت مظلة برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وبتمويل من ائتلاف شركة ريبسول الإسبانية وتنفيذ برنامج الامم المتحدة الانمائي في ليبياUNDP.

وجرى تركيب تلك المنظومات بمستشفى الزنتان العام ومستشفى الرجبان العام ومستشفى الحوادث الزنتان ومستشفى النساء والولادة الزنتان.

هذا وربطت هذه المنظومات بغرف العمليات والعناية الفائقة لتوفير مصدر ثابت ودائم للطاقة الكهربائية وكبديل في حال انقطاع التيار الكهربائي، وكذلك لتوفير الطاقة اللازمة لتغطية بعض احتياجات الإنارة داخل المستشفيات.

الجدير بالذكر أنه خلال الاسبوع الماضي تم الانتهاء من تركيب منظومتين للطاقة الشمسية بمستشفى اوباري العام، وتم ربطها بغرفة العمليات والعناية الفائقة والأخرى بقسم غسيل الكلى بالمستشفى.

,يعتبر هذا البرنامج خطوة هامة للتحفيز والتوعية حول استخدام الطاقات المتجددة والنظيفة وكذلك للدفع نحو تقليل الحمل على الشركة العامة للكهرباء.