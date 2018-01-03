أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليته للنفط والغاز يوم أمس الثلاثاء، إطلاق عدد من مشاريع الصيانة والتنمية مع التركيز على إنتاج مستقر للغاز خلال عام 2018.

وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، واستعرض نشاط شركة مليتة لسنة 2017 وطـرح خطـة العمل والميزانيـة لسنة 2018.

وفي كلمته التي افتتح بها الاجتماع، شدد صنع الله على دور الشركة في إنتاج الغاز وأهميته للسوق المحلي في توليد الطاقة الكهربائية للمصانع ومحطات الكهرباء، مشيراً إلى أن الشركة استطاعت تحقيق العديد من الانجازات خلال العام 2017 على الرغم من الصعوبات المالية والأمنية التي واجهتها.

وأكد صنع الله، أن المحافظة على سلامة العاملين في قطاع النفط أهم من تحقيق أي مكاسب، منوهًا إلى ضرورة أن تولي الشركة اهتماما كبيراً ببرامج البيئة وتوفير مرافق صحية لائقة للعاملين في كافة الحقول والمواقع النفطية التابعة للشركة وإعطاء الأولوية لهذه المشاريع.

من جانبه قال رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة مليتة للنفط والغاز حسين بوسليانه أن ما تحقق من نتائج إيجابية خلال عام 2017 يعكس الجهود المبذولة من العاملين في كافة الحقول والمواقع النفطية على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مرت بها الشركة.

وأشار ابوسليانة إلى ان الشركة بصدد إجراء أعمال العمرة الشاملة في مواقع الشركة (فرع الغاز) خلال شهر مارس المقبل، والبدء في تنفيذ بعض المشاريع التطويرية وأعمال الصيانة الشاملة في عدد من الحقول البرية والبحرية حال اعتماد الميزانية الكافية لذلك.

وتناول الاجتماع استعراض نشاط إدارات الشركة لعام 2017 ومستهدفاتها لعام 2018 ومناقشة خطة الشركة في الحفاظ على معدلات إنتاج الغاز، وعرض برامج وعمليات الصيانة واستعراض المشاريع الجديدة والميزانية المقترحة للعام 2018.

وفي الختام أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى جملة من الملاحظات، منها ضرورة إعطاء الأهمية المطلقة لمعالجة كميات الغاز المحروق، والاهتمام بمشاريع الغاز، والعمل على وضع دراسة وخطة واضحة للمشاريع المستقبلية، كما حث إدارة الشركة على الاهتمام بالدراسات المكمنية والتواصل والتنسيق مع الإدارات المختصة بالمؤسسة.