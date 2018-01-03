وكالة أخبار ليبيا24-

دعا الناطق باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري، جميع المنتسبين للقوات المسلحة أن يشاركوا في الانتخابات , خاصتاً الانتخابات الرئاسية, مشيراً إلى أن القيادة العامة أذنت لكل العسكريين بممارسة حقهم الانتخابي.

وتحدث المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، عن سير العمليات العسكرية في مختلف المناطق ومنها درنة مشيراً إلى أن الخطة تسير بشكل جيد، معلناً في الوقت ذاته انتهاء العمليات العسكرية في بنغازي عقب تحرير منطقة اخريبيش.

وشدد الناطق باسم الجيش الوطني أن نبش القبور أمر غير مقبول والقيادة العامة تخلي مسؤوليتها من هذا الفعل، في إشارة لحادثة قيام مجهولين يوم الجمعة الماضي، بنبش قبر الإمام المهدي السنوسي في مدينة الكفرة.