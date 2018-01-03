أخبار ليبيا 24 – خاص

حذرت إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي بالجبل الأخضر، من ارتفاع نسبة العجز اليومي للمياه التي تقدر بأكثر من 98,000 م³ / اليوم بسبب الآبار العاطلة والتي تحتاج إلى صيانة.

وأوضح المهندس بإدارة التشغيل والصيانة الجبل الأخضر معاوية المصراتي في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24″ أن نسبة العجز اليومي في كمية المياه في منطقة الجبل الأخضر التي تبلغ مساحتها الإدارية 127,936 كم² تزداد بسبب عطل الآبار والآبار التي تحتاج إلى صيانة حيث أن المنطقة بحاجة إلى أكثر من 199,000 م³ / اليوم والكمية المنتجة 100,000 م³ / اليوم، بسبب الكثافة السكانية الموجودة بالمنطقة ناهيك عن عدد النازحين بالمنطقة والذين يحتاجون كمية مياه تقدر بأكثر من 12,000 م³ / اليوم .

وأضاف أن هناك خطورة في الآبار العاملة التي هي أيضاً تحتاج إلى صيانة لكون ” إستمرار إنقطاع الكهرباء ” أثر سلباً على هذه المضخات وقلة ساعات التشغيل في بعض المواقع وهذا يعني أن المنطقة مهددة تهديد خطير بشح هذه الخدمات نظراً لقلة الإمكانيات بالإدارة وأيضاً القليل من العقود المبرمة مع الشركة وكذلك الاعتداءات من قبل المواطنين.

وطالب المهندس بإدارة التشغيل بالشركة العامة للمياه بضرورة توقيع العقود مع إدارة المنطقة والتي تعتبر أسعار رمزية تدفع عن طريق الخصم المصرفي شهرياً حتى تستطيع الإدارة الإسراع في صيانة الآبار العاطلة وصيانة الخطوط التي تحتاج إلى صيانة لتقليل نسبة الهدر في الشبكة العامة .

ودعا كافة المواطنين بالمحافظة على الشبكة العامة وعدم التعدي عليها لكون هناك مخالفات عديدة منها من هو قام ببناء منزل على إحدى غرف التحكم ناهيك عن الاعتداءات اليومية على الشبكة .