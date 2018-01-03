وكالة أخبار ليبيا24-

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الأربعاء، إيمانويل ايلونغا انقوي كاصونغو، الوزير المفوض المكلف بشؤون الكونغوليين في الخارج والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء، الذي عقد بمقر المجلس بمدينة طرابلس بحضور وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية وتنمية علاقات التعاون وعودة زخم العلاقات إلى وضعها الطبيعي.

ومن جانبه، أوضح “السراج”، أن الموقف الليبي يسعى لإعادة المهاجرين إلى أوطانهم، مؤكدًا أن هذا هو الوضع الطبيعي بأن يكونوا في بلدانهم للمساهمة في تنميتها أو مغادرتها في ظروف طبيعية دون مخاطر.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي، أن ليبيا بلد عبور ورغم صعوبة الظرف الذي تمر به أخذت على عاتقها رعاية عشرات الآلاف من المهاجرين، موضحًا أن البلاد لا تستطيع تحمل أعباء هذا الملف الثقيل بحمله الأمني والإنساني والاقتصادي لوحدها.

وأشاد السراج بالسياسات الحكيمة للرئيس جوزيف كابيلا مؤكداً على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، وحرصه على استمرار التواصل وتنسيق المواقف في المحافل الدولية.

من جهته، أعرب الوزير الكونغولي، عن سعادته لزيارته ليبيا، مؤكدًا دعم بلاده الكامل لجهود حكومة الوفاق لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، معبرًا عن تطلع بلاده لتعزيز علاقات التعاون بين البلدي .

وأكد الوزير الكونغولي، أن أحد أسباب زيارته هو الالتقاء بالمهاجرين غير الشرعيين من بلاده والطلب منهم العودة الطوعية إلى بلدهم.