أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اليوم الأربعاء، مع الوزير المفوض المكلف بشؤون الكونغوليين في الخارج ايمانويل كاصونغو ملف الهجرة غير الشرعية.

وأوضح السراج، خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر المجلس في العاصمة طرابلس ان الجانب الليبي يسعى إلى إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، قائلا إن هذا هو الوضع الطبيعي بأن يكونوا في بلدانهم للمساهمة في تنميتها أو مغادرتها في ظروف طبيعية دون الخوض في مغامرات محفوفة بالمخاطر.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أن ليبيا بلد عبور ورغم صعوبة الظرف الذي تمر به أخذت على عاتقها رعاية عشرات الآلاف من المهاجرين، مؤكدًا أن ليبيا لا تستطيع تحمل أعباء هذا الملف الثقيل الأمني والإنساني والاقتصادي لوحدها ويجب على دول المصدر والمقصد التعاون فيه.

وأبدى السراج استعداد الجهات المختصة تسهيل مهمته كما ستتولى وزارة الخارجية المساهمة في تذليل الإجراءات الخاصة بعودتهم .

من جهته، أوضح الوزير الكونغولي، إن أحد أسباب زيارته هو الالتقاء بالمهاجرين غير الشرعيين من بلاده والطلب منهم العودة الطوعية إلى بلدهم.

من جهة أخرى اتفق الطرفان على أن الوقت قد حان لتنمية علاقات التعاون وعودة زخم العلاقات إلى وضعها الطبيعي.