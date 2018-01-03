وكالة أخبار ليبيا24-

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأربعاء بمقر المجلس بطرابلس مع وزير خارجية نيجيريا، جيفري اونيما ووفد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية النيجيرية، ومسؤولي ملف الهجرة، بحثوا عددا من ملفات التعاون المشترك، إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية.

واتفق الجانبان على التنسيق المباشر – ومن خلال الاتحاد الأفريقي – للتصدي لهذه الظاهرة، مؤكدين على أهمية مقررات القمة الأوروبية – الأفريقية في أبيدجان، والعمل المشترك لتفكيك شبكات التهريب والاتجار بالبشر . بالإضافة إلى علاقات التعاون الاقتصادي.

ورحب السراج بالوزير النيجيري والوفد المرافق له، مبديا استعداد حكومة الوفاق للمساعدة في إعادة المواطنين النيجيريين إلى بلدهم، مشيدا بعمق العلاقة بين البلدين الصديقين، وحرص ليبيا على تعزيزها , كما رحب باقتراح تنظيم ملتقى اقتصادي لرجال الأعمال وخبراء الاقتصاد في البلدين.

من جهته أكد الوزير النيجيري أن بلاده ستبدأ إعادة مواطنيها، ونقلهم إلى نيجيريا، وأنه سينتهز هذه الزيارة للبدء في هذا الإجراء.