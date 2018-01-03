وكالة أخبار ليبيا24-

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أوضاع مدينة درنة بصفة عامة وأهم المشاكل التي يواجهها الشباب و قطاع الرياضة بالمدينة , مؤكداَ على أهمية الدور الذي تلعبه الأندية الرياضية اجتماعيا وثقافيا و لم الشمل وتجاوز واقع الفرقة وإبعاد الشباب عن الظواهر السلبية.

جاء ذلك خلال اجتماع للسراج اليوم الأربعاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة درنة منصور الحصادي ورئيس مجلس إدارة النادي الإفريقي فتحي سلطان و عضو مجلس الإدارة علي رقص .

وأكد السراج على حرص حكومة الوفاق الوطني توفير كل الدعم المطلوب الذي تحتاجه الأندية الرياضية في ليبيا لتؤدي رسالتها السامية داخل المجتمع والتأكيد على الانتماء وتنمية روح الفريق ,مصدراً تعليماته لجهات الاختصاص بتقديم الدعم اللازم لمساعدة النادي الإفريقي وأندية المدينة الأخرى لاجتياز ظروفها الصعبة الحالية .