أخبار ليبيا 24/ خاص

ما بين شهري يناير 2017 ويناير 2018 شهدت أسعار الخضار والفواكه والسلع الأساسية تقلبات أربكت المواطن الليبي حيناً واستنزفت ما في جيبه من نقود حيناً أخر. وقد ساهمت برامج دعم السلع غير المدروسة وحاويات السلع الوهمية في خلق هذه التقلبات وتعميق الأزمة، بينما ظل التجار يشتكون من إرتفاع قيمة الدولار الأمريكي في السوق السوداء ووصله أكثر من إلى ما فوق الـ9 دينار ليبي للدولار الواحد.

ففي بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية بلغت أسعار الفواكه والخضراوات مستويات لم تكن معهودة من قبل، لكن ذلك لم يؤثر على مستوى الإقبال عليها والذي ظل سمة مميزة رافقت الصعود المستمر للأسعار. على سبيل المثال كان سعر كيلو الموز مطلع سنة 2017 3.5 دينار وأصبح اليوم 8 دنانير كاملة، وصار سعر البرتقال 2.5 دينار بينما كان يباع في يناير الماضي بـدينار واحد فقط، ووصل سعر اليوسفي (المندلينا) إلى 3.5 دينار بعد أن كان في يناير 2017 2.5 دينار.

واستقر سعر كيلو الجزر مع بداية سنة 2018 عند الـ 5 دينار رفقة الفلفل الحار الذي سبق وأن صعد في شهر ابريل الماضي إلى ما فوق الـ9 دينار، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الخيار والكوسا إلى ما فوق الـ4.0 دينار وجميعها خضراوات كانت تباع في شهر يناير 2017 بـ 1.5 و 3.5 ، 2.5 و 2.0 دينار على التوالي.

في حين يباع هذه الأيام كيلو البطاطا بـ 2.5 دينار بزيادة دينار كامل عن سعره السابق، بينما بقيت أسعار البصل اليابس في نفس مستواها تقريبا وهو 2.5 دينار.

اللافت أن سعر كيلو الطماطم يتأرجح حالياً بين 1.5 و 3 دينار على الرغم من حلول موسم الطماطم في جالو وتوفر الطماطم المستورد من جمهورية مصر العربية، مع العلم أن ثمنه في نفس الفترة من العام الماضي كان ديناراً واحداً فقط.

ورغم هذه الأرقام المتصاعدة يظل هناك بعض التفاؤل بحدوث انخفاض في الأسعار وهو ما حدث فعلا في أسعار بعض السلع الأساسية التي وزعت كميات مدعومة منها على كُبريات المحال التجارية.

فبحسب مراسلينا الذين تجولوا في أسواق ومحلات بنغازي بلغ سعر كيلو الدقيق 2 دينار فيما يباع لتر الزيت بـ3.5 دينار وعلبة معجون الطماطم بـ1.5 دينار وعلبة الفول المدمس 2.75 دينار وعلبة الحليب (410 غرام) بين 3.5 و 4.0 دينار وهذه السلع كانت تباع في يناير 2017 بـ 3.0، 5.0، 3.5، 3.3 و 5.0 دينار على التوالي، وبقي كيلو الأرز في حدود سعر العام الماضي بين 3.5 و4.0 دينار.

بينما طال إرتفاع الأسعار طبق البيض الذي يكثر الطلب عليه في فصل الشتاء مع بداية الموسم الدراسي بـ14 دينار بعد أن كان سعره قبل عام 10 دنانير، في حين يشتري المواطن كيلو السكر بـ5 دينار بزيادة نصف دينار عن سعره العام الماضي ، وبقيت علبة التن تقريبا في نفس متوسط سعرها بين 4.5 و 5.0 دنانير على الرغم من أن كميات كبيرة من التن وصلت السوق الليبي مدعومة وبيعت بسعر دينارين ونصف للعلبة الواحدة.

ومن الملاحظ أن عملية توزيع السلع الأساسية المدعومة من الدولة على المحلات التجارية الكبيرة نجحت جزئيا في كبح جماح ارتفاع أسعار هذه السلع لكن يتوقع عودة صعود الأسعار لأسباب يعود بعضها لقيام بعض المحلات ببيع ما حصلت عليه من سلع مدعومة لمحلات البقالة التي باعتها بنفس السلع غير المدعومة والتي وكذلك لعدم تواصل هذه العملية وعدم مراقبتها من قبل الدولة.

أما بالنسبة للسلع الأساسية التي يشتريها التجار بالعملة الصعبة المشتراة من السوق السوداء فلم يطرأ عليها أي إنخفاض ووقوع المواطن تجاهها فريسة تحجج التجار بشراءهم للدولار الأمريكي من السوق السوداء بسعر تجاوز الـ9 دينار للدولار الواحد.

زيادة الأسعار لم تكن بعيدة عن أسعار اللحوم فكيلو لحم الخروف الوطني الذي كان في سنوات مضت يباع بـ18 ديناراً أصبح أصحاب المجازر يبيعونه مع نهاية سنة 2017 بسعر 38 دينار، وفي حال أراد المواطن استبداله بكيلو من لحم البقر فعليه دفع 35 ديناراً. أم كيلو الدجاج فسعره قرابة 10.0 دينار.

بالنسبة للعاصمة طرابلس فالأمر تقريبا نفسه على الرغم من حصول الكثير من كبار رجال الأعمال على اعتمادات مالية لإستيراد السلع الأساسية. ويمكن إجمال أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية والخضروات واللحوم في بعض الأسواق والمحال التجارية بمدينة طرابلس كالتالي:-

الدقيق : 1.750 دينار للكيلوجرام الواحد

الزيت: يتراوح ما بين 3.000 دينار و 3.750 دينار للتر الواحد

السكر: 4.500 دينار للكيلوجرام الواحد

معجون الطماطم: 1.250 دينار للعلبة الواحدة

الأرز: 3.000 دينار للكيلوجرام الواحد

لحم الخروف الوطني : 36 دينار للكيلوجرام

لحم البقر بدون عظم : 35 دينار للكيلوجرام

لحم الدجاج 10.500 دينار للكيلو جرام

البيض 13.500 دينار للطبق

البصل: 2.500 دينار للكيلوجرام

الطماطم: 3.000 دينار للكيلوجرام

البطاطا:2.500 دينار للكيلوجرام

الفلفل: 6.000 دينار للكيلوجرام

الكوسا : 5.000 دينار للكيلوجرام

الجزر : 3.500 للحزمة الواحدة

الخس: 5.000 دينار للكيلوجرام

الخيار: 6.000 دينار للكيلوجرام

الموز : 12.000 دينار للكيلوجرام

التفاح : 12.000 دينار للكيلوجرام

الكمثرى : 12.000 دينار للكيلوجرام