وكالة أخبار ليبيا24-خاص-

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في التاسع والعشرين نوفمبر أن بعثة الأمم المتحدة تعمل على إجراء انتخابات في ليبيا قبل نهاية عام 2018.

إعلان سلامة جاء بعد وقت قصير من عقد مندوبين من مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى، جولتين من اجتماعات التفاوض التي ترعاها الأمم المتحدة في تونس للاتفاق على تعديلات على الاتفاقية السياسية الليبية (LPA) , غير أن المحادثات انتهت إلى طريق مسدود دون التوصل إلى اتفاق.

وبدون وجود آلية أمنية نزيهة قوية ومؤسسات قضائية تشرف على النتائج وتحافظ عليها، فإن الانتخابات ستكون بلا معنى .

انتخابات سابقة

كان إجراء الانتخابات الكلمة الفاصلة في تاريخ ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2017 ولكن دون فكرة واضحة عن الانتخابات (البرلمان، والرئاسة).

ويبدو أن فشل الكيانين السياسيين (البرلمان، والرئاسة) اللذين يمثلان الانقسام السياسي الرئيسي في ليبيا للاتفاق على طريق للمضي قدما، لكن كان الدافع وراء محاولة مبعوث الأمم المتحدة تحويل الأولوية إلى خيارات أخرى ممكنة ,وتشمل هذه الخيارات خطط لعقد مؤتمر كبير للمصالحة الوطنية في عام 2018 وتوجه مباشرة إلى صناديق الاقتراع ليحل محل الهيئات السياسية الحالية.

انتخابات قادمة

وعندما خاطب مجلس الأمن في 15 نوفمبر الماضي، أكد المبعوث الأممي مجددا فكرة عقد مؤتمر وطني، من المقرر أن يعقد في فبراير المقبل 2018، والذين سيتيح لليبيين، من جميع أنحاء البلد، الفرصة للالتقاء في مكان واحد وتجديد السرد الوطني المشترك، والاتفاق على الخطوات الملموسة اللازمة لإنهاء عملية الانتقال .

ومع ذلك، قد يكون هذا هو الرافعة السياسية لممارسة الضغط على كل من السلطات في البلاد لتقديم التنازلات اللازمة لتحقيق انفراجه في البلاد .

يبدو أن دعوة مبعوث الأمم المتحدة لإجراء انتخابات جديدة تشبه النداء في وادي فارغ أكثر من كونها خطة جيدة للبناء، فضلاً على أنه لا توجد لا مبالاة بين الليبيين تجاه فكرة أي انتخابات بسبب الاعتقاد العام بأنه من غير المرجح أن تحدث فرقا كبيرا في حياتهم .

دستور جديد

وهذا كله يرجع لعدم وجود تفسير واضح لأساس هذه الانتخابات، خاصة أنه إلى الآن لا يوجد في البلاد دستور دائم جديد، وهي خطوة يتطلع إليها كل الليبيون.

وفي أية دولة في العالم لا يمكن إجراء انتخابات إلا في وجود دستور، فإن الانتخابات لا يمكن أن تتم إلا بعد الموافقة على الدستور الجديد بأغلبية ثلثي الشعب الليبي في استفتاء مباشر. أو أن ليبيا ستمر بفترة انتقالية رابعة أخرى لانتخاب كيانات سياسية مؤقتة جديدة وتحل محل السلطات الحالية .

إن هذا التحرك لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد عملية انتقال مضطربة بالفعل تخللها الصراعات والحروب الأهلية دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع الليبي وحلها.

في الآونة الأخيرة فقط، شهد الليبيون الذهاب إلى صناديق الاقتراع للمرة الأولى بعد أربعة عقود من حكم القذافي التي لم يسمح فيها بإجراء الانتخابات مطلقا. وفي غضون عامين (2012-2014)، أجريت أربعة انتخابات من بينها انتخاب المؤتمر الوطني المنهية ولايته ومجلس النواب، وانتخاب مجالس بلدية محلية وهيئة لصياغة الدستور تتألف من 60 عضوا.

ومع ذلك، فإن الصورة في البلاد اليوم مختلفة تماما. فالناس يعانون من انعدام الأمن، فضلا عن الظروف الاجتماعية، والاقتصادية القاسية المرتبطة بحياة المواطن .

وهذه الأمور كلها خلقت نوع من اللامبالاة بين الليبيين تجاه فكرة أي انتخابات بسبب الاعتقاد العام بأنه من غير المرجح أن تحدث فرقا كبيرا في حياتهم.

تحدي كبير

وبالإضافة إلى ذلك، فإن توفير بيئة آمنة للانتخابات يشكل أيضا تحديا كبيرا. وحدث الاختطاف والاغتيالات تقريبا أسبوعيا؛ وهذا ما يبرزه اغتيال رئيس بلدية مصراتة مؤخرا محمد اشتيوي الذي كان شخصية بارزة تدعو إلى السلام والمصالحة والاتفاق السياسي.

ولذلك، فإن دعوة الأمم المتحدة لإجراء انتخابات في ليبيا في عام 2018 دون معالجة الأسباب الكامنة وراء العنف وعدم الاستقرار تضع بالفعل الحصان أمام العربة.