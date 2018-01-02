أخبار ليبيا 24

قال مسؤولون أفغان أن 65 مسلحا من تنظيم “داعش” الإرهابي قتلوا، الثلاثاء، خلال عمليات للقوات المسلحة الأفغانية.

ونقل تلفزيون محلي عن ممثل حاكم مقاطعة نانغارهار، عطا الله هوجياني قوله أن 65 مسلحا من “داعش” لقوا مصرعهم وأصيب 18 آخرون في العمليات الجوية والبرية في منطقة هاسكا مينا.

ووفقا لهوجياني فقد قتل مدني واحد أثناء العمليات، وأصيب 13 آخرون.

وفى وقت سابق، ذكر شريف يافتالي، رئيس الأركان العامة للجيش في أفغانستان، أنه لا يتواجد في البلاد أكثر من ألفي مسلح من “داعش”.

وتدهورت الأوضاع الأمنية في أفغانستان بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

وقد شنت حركة طالبان المتشددة التي كانت تسيطر سابقا على أراض واسعة في المناطق الريفية من البلاد هجوما على المدن الكبيرة، فيما ازداد تواجد ونفوذ وتأثير مسلحي تنظيم “داعش” أيضا على أراضي البلاد.