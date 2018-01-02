أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس وحدة الإعلام بفرع مركز الخبرة القضائية والبحوث بنغازي عبدالسلام المسلاتي، إن المركز أطلق عددا من الدورات خلال الأيام الماضية بهدف رفع كفاءة الموظفين الجدد المنسبين للمركز.

وأوضح المسلاتي – أن من الدورات التي قدمها المركز وهي دورة عملية لمعمل التحليل الجنائي التابع لمكتب التحاليل الكيمائية والسموم بفرع الخبرة القضائية والبحوث بنغازي, دورة عملية في التثمين واعداد التقارير للموظفين الجدد التابعين الخبرة الحسابية والتثمين، بإشراف رئيس وحدة الخبرة الحسابية الخبير القضائي.

وأشار إلى أن مدير إدارة فروع المنطقة الشرقية التابعة للإدارة العامة لمركز الخبرة القضائية والبحوث، عقد اجتماعا بمسئولي الاقسام والمكاتب والوحدات بفرع مركز الخبرة القضائية، وذلك لمناقشة الهيكلية الادارية للمركز وتحديد الصلاحيات لرؤساء المكاتب والاقسام والخبراء بالفرع .