أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت كتيبة سُبل السلام التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، الثلاثاء، عدم تلقيها أي أوامر أو تعليمات من القيادة العامة للجيش الليبي بشأن هدم ضريح المهدي السنوسي الكائن بمدينة الكفرة.

ونفت الكتيبة عبر بيان لها – علاقتها بهدم الضريح وان ما يتداول في صفحات التواصل الاجتماعي وبعض الأفراد من بيانات تبني الكتيبة لهذا الحدث وهو محض افتراء، مؤكدة تزوير المستندات التي أبرزت ذلك.

وأشار إلى أن تزوير يدل على أن هناك يد خفية هدفها الأساسي تشويه المؤسسة العسكرية بعد أن رأوا الاستقرار والأمان الذي كتبه الله على يديها.