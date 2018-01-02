وكالة أخبار ليبيا24-

استعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس “مصطفى صنع الله، إجراءات إعادة تأهيل الحقول النفطية التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية.

جاء ذلك خلال اجتماع سنوي عقده صنع الله لعرض نشاط شركة الهروج للعمليات النفطية العام 2017 وبرامج العمل العام 2018 , و الانتاج المستهدف لسنة 2018 وأعمال الصيانة وإعادة تأهيل الآبار والمشاريع التطويرية والتنموية والميزانيات.

وأشاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ، بـمجهودات لجنة الإدارة والعاملين بشركة الهروج للعمليات النفطية لحرصهم على استمرار نشاط الشركة، رغم التحديات الصعبة التي واجهتها نتيجة للأحداث التي حدثت بمواقع الشركة سواء في الحقول النفطية أو موانئ رأس لانوف والسدرة النفطيين.

وأكد صنع الله على ضرورة مضاعفة الجهد والاهتمام بالمحافظة على البيئة والاستجابة السريعة للتسربات المؤثرة على البيئة المحيطة، وخلق مبادرة للاستفادة من الغاز المحروق ليتم استخدامه في محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وحول أعمال الصيانة بخزانات الشركة، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الله إن المؤسسة بحاجة إلى زيادة السعات التخزينية في العام 2018، داعياً إلى تكثيف جهود الصيانة للخزانات، بحسب بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط.

من جانبه استعرض رئيس لجنة ادارة شركة الهروج عبد الوهاب النعمي الاوضاع الأمنية بالحقول النفطية “آمال وتيبستي والناقة والغاني المتوقف عن العمل بسبب تردي الأوضاع الأمنية” ومينائي راس لانوف والسدرة موضحا ان الوضع الأمني هو من أهم المعوقات التي تواجه عمليات الإنتاج.