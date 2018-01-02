أخبار ليبيا24- خاص

قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري إن الانتخابات استحقاق طبيعي لابد أن يحصل مشددة على أن الانتخابات مسار ديمقراطي يحترم.

وأوضحت المسماري استقطاب الرأي العام تجاه الانتخابات الآن هو صرف الناس لمربع آخر وإبعادهم عن التغيير في الاستحقاقات الضرورية التي تهيء الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات تُقبل نتائجها من جميع الأطراف.

وتابعت “نحن نحتاج لحكومة موحدة للإشراف على الانتخابات ونحتاج لقدر من الاستقرار السياسي والأمني لضمان القبول بنتائج الانتخابات لأن من تمرد على الانتخابات في عام 2014 لازال موجودا في طرابلس ويملك السلاح”.

وواصلت عضو مجلس النواب حديثها “من سيضمن أن الانتخابات ستتم بنزاهة وفي حال كانت الانتخابات نزيهة من سيضمن ألا يحدث يتمرد على نتائجها في حال فوز طرف لا يحظى بقبول الطرف الآخر”.

وقالت المسماري “نحن نعيش أزمة ثقة لعدم وجود تسوية سياسية حقيقية في ليبيا لذلك هناك استحقاقات لابد أن تتم قبل الخوض في الانتخابات”.

ولفتت إلى أن المرحلة الانتقالية انتهت ولابد من الذهاب لمرحلة دائمة بها برلمان والانتخابات استحقاق مطلوب ولابد أن نضمن أن تنقلنا لمرحلة استقرار ووجود مرحلة مؤقتة رابعة تعني ضياع ما تبقى من ليبيا، حسب قولها.