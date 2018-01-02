أخبار ليبيا24- خاص

بانتهاء كافة العمليات العسكرية عقب إحكام السيطرة الكاملة على آخر بؤر الإرهاب، هكذا ودعت مدينة بنغازي عامها، ليستقبل سكانها العام الجديد بأمنيات جديدة.

الإرهاب الذي ترعرع واستقر في مدن عدة من البلدان العربية، استطاعت أكبر بلديات ليبيا استئصاله من جذوره وذلك بجهود القوات العسكرية وبدعم السكان المحليين للمناطق، حيثُ أعلن آمر القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي اللواء ونيس بوخمادة يوم 28 ديسمبر 2017 السيطرة الكاملة على منطقة أخريبيش آخر بؤر الإرهاب في بنغازي.

وأصدر بوخمادة، تعليماته بفتـح طـريق شـط بنغـازي “طريق البحر” بالكامل، عقب إغلاقها لمدة ثلاثة أعوام نتيجة اشتداد المعارك المسلحة بمناطق الساحل، وستكون الطريق من منطقـة الصـابـري وصولاً إلى مفترق مستشفى 7 أكتـوبـر.

وشهدت المدينة الإثنين أيضًا أعيد اليوم الإثنين افتتاح فندق تبيستي السياحي بشكل رسمي بعد أن أغلق الفندق أبوابه لمدة الثلاث السنوات الماضية جراء المواجهات التي دارت في المدينة بين الجيش الليبي والجماعات الإرهابية التي كانت تسيطر على منطقة وسط المدينة.

ولم يخلو عام 2017 من التجاذبات السياسية التي ساهمت في امتداد الأزمات التي قد لا يشعر بمساوئها سوى المواطن البسيط الذي لا يقوى على التعايش معها لفترات طويلة.

واستعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للأحداث الانتخابية، يعتبر من أبرز التطورات السياسية التي نتجت بدعم المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة على أن يتم استكمال العملية خلال العام الحالي، وباشرت المفوضية بدعوة المواطنين للبدء في عملية التسجيل يوم 6 ديسمبر لتحديث سجل الناخبين عن طريق الرسائل النصية القصيرة، وبينت أرقام وأسماء مراكز الانتخاب في كل منطقة.

إلا أن تلك الانتخابات لم تلقى استحسان العديد من المواطنين وخاصة في المنطقة الشرقية والذين فضلوا تفويض القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، إذ رأوا أنه هو من يصلح أن يتولى الحكم في البلاد خلال هذه المرحلة.

هذا وأكد حفتر خلال مداخلة تلفزيونية نهاية شهر ديسمبر أنه في حال استنزفت كل الوسائل المعتادة في انتقال السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة فأن التفويض سيصبح خيار متقدم قد لا يوجد سواه.

وهذا التخبط السياسي الذي شهدته البلاد خلال العام المنصرم أثر وبشكل كبير على الاقتصاد والذي لم تتمكن الجهات التنفيذية والتشريعية المتعددة من تحسينه، بل أصبح في تدني ملحوظ، مع تدهور وضع الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.

ووضع الدينار بات يشكل كابوسًا للمواطن الليبي، كلما انخفضت قيمته ارتفعت أسعار كافة متطلباته وأسرته، تزامنًا مع عدم تقاضيه لمرتبه الكامل.

وفي محاولة لمجلس النواب لإيجاد حلول جذرية لتحسين اقتصاد البلاد انتخب محافظًا جديدًا لمصرف ليبيا المركزي، لينضم إلى المحافظين السابقين الذين يدعي كل منهما شرعيته أحدهما غرب البلاد والآخر شرقها.