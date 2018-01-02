أخبار ليبيا24- خاص

بحث رئيس مركز إيواء الهجرة غير الشرعية الساحل، ونيس بكار سبل توفير الخدمات الطبية والمساعدات الإنسانية للمهاجرين داخل مركز الإيواء.

واستعرض بكار خلال لقاءه منسق الصحة في الهلال الأحمر فرع توكرة، ونيس الدينالي، ومسؤول الفريق الطبي الخاص بمركز إيواء الساحل، وسيم المدهاك، ومنسق الصحة في منظمة iom للهجرة الدولية، الدكتور علاء بن إسماعيل توفير احتياجات العيادة داخل المركز.

يشار إلى أن ليبيا تشهد توافد أعداد من المهاجرين غير الشرعيين مادفع الدولة الليبية إلى إنشاء عدد من مراكز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين إلى أن يتم ترحيلهم إلى بلدانهم.