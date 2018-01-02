وكالة أخبار ليبيا24-

أكد عضو مكتب الاعلام للاتحاد الليبي لكرة القدم محمد الجوهري أن الجهاز الفني للمنتخب الليبي استبدل لاعب الاهلي بنغازي شامخ فرج ,بلاعب الاهلي طرابلس مهند مصطفى ” ايتو ” في قائمة المنتخب التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين بالمغرب منتصف يناير الجاري ،

وأوضح الجوهري في تصريحات صحفية أن هذا الاستبدال جاء على خلفية التقرير الوارد من الطاقم الطبي لفريق الأهلي ببنغازي مشيراً إلى أنه بعد خضوع اللاعب للكشف من قبل الطاقم الطبي الخاص بالمنتخب الليبي تم التأكيد أن اللاعب قد تعرض للإصابة مع فريقه .

يشار إلى أن “عمر المريمي” قد أعلن أمس الاثنين عن تشكيلة المنتخب الليبي المشاركة في بطولة الشان حيث ضمت 23 لاعباً.