وكالة أخبار ليبيا24-

طالب جهاز الحرس البلدي جالو كافة المواطنين بضرورة التعاون وتقديم يد العون لهم في الإبلاغ عن كافة التجاوزات التي تقوم بها بعض المحلات من بينها بيع بعض المواد المنتهية الصلاحية.

وأوضح مدير جهاز الحرس البلدي جالو ” عثمان مطرود ” أنهم قاموا بجولة تفتيشية ميدانية شملت سوق الخضروات ومحال المواد الغذائية بالإضافة الى المخابز والجزارة .

وأشار “مطرود ” إن الجولة ركزت على النظافة الشخصية ونظافة المكان والتقيد بالزي و سلامة الإجراءات الصحية للعاملين, مؤكداً أن الحرس البلدي جالو سيواصل جولاته للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

يشار إلى أن الجولة هي الأولى التي يقوم بها جهاز الحرس البلدي جالو خلال العام الحالي.