أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير إدارة الإحالة تحت تصرف الخدمة في وزارة العمل في حكومة الوفاق ناصر الطرشاني إن مرتبات فائض الملاكات الوظيفية عن أشهر أكتوبر، ونوفمبر وديسمبر لهذه السنة سيتم صرفها عن طريق وزارة العمل.

وأضاف الطرشاني أن الصرف بناء على توصيات الاجتماع الثاني للجنة المشكلة بموجب قرار رقم (178) المتعلق بتوزيع فائض الملاكات على مكاتب العمل.

وتابع مدير إدارة الإحالة “في اجتماع وزارة العمل ووزارة المالية الثاني الخاص بلجنة توزيع الفائض على مكاتب العمل اتفقنا على اقتراح صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر عن طريق وزارة العمل نظرا لعدة اعتبارات والتي منها قرب نهاية السنة المالية”.

وأكد الطرشاني أن إدارة الميزانية قامت بإعداد التفويضات المالية الخاصة بمرتبات الفائض وتمت إحالتها لمصرف ليبيا المركزي ونحن في انتظار دخول المخصص لحساب وزارة العمل من أجل البدء الفعلي في إعداد الاستمارات والحوافظ المصرفية.