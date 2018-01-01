أخبار ليبيا24- خاص

أكد المهندس في محطة 220 جالو علي عبدالقادر أن نقص الوقود في محطة السرير الكهربائية أدى إلى طرح للأحمال تجاوز 6 الساعات على كافة مناطق الواحات.

وأوضح عبدالقادر في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن محطة الزويتينة تعاني أيضا من نقص في إمداد الغاز من شركة سرت مما تسبب في نقص للأحمال الكهربائية.

وذكر المهندس في محطة 220 جالو أن المنطقة الممتدة من قمينس شمالا إلى البريقة غربا والكفرة جنوبا تتغذى على شبكة واحدة من محطتي السرير الكهربائية و الزويتينة.

الجدير بالذكر أن عدد من المواطنين في الواحات “جالو أوجلة أجخرة” اشتكوا من طرح الأحمال غير المنظم على مناطقهم، حسب قولهم.