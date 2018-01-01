وكالة أخبار ليبيا24 – خاص

قال عضو مؤسسة “لا للألغام ومخلفات الحرب” خليفة العبيدي أن المؤسسة لم تبدأ بعد بشكل فعلي في نزع الألغام بحي سيدي خريبيش التي أعلن الجيش الوطني تحريرها خلال الأيام الماضية.

وأوضح العبيدي ” في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24 “– أن حي سيدي خريبيش ملوثة وتكثر فيها الألغام و “المصائد الوتدية” لكثرة الأعشاب.

وأكد عضو مؤسسة «لا للألغام ومخلفات الحرب» على تواجدهم حاليا في حي سيدي خريبيش في انتظار صدور تكليف لهم , مشيراً إلى عمليات لنزع الألغام والمفخخات في سيدي خريبيش تتم حاليا من قبل جنود تابعين للوحدات العسكرية التي كانت متواجدة بالمحور.

وأضاف – أنه وزملائه سبق لهم إعطاء بعض هؤلاء الجنود دورات تدريبيه فيما تطوع آخرون للقيام بهذه المهمة التي أملتها عليهم ظروف زرع الإرهابيين للمنطقة بالألغام.