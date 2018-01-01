أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد اتحاد كرة القدم الموريتاني أن الجهاز الفني للمنتخب المورتاني اختار لقاء منتخب ليبيا ودياً السبت المقبل لكونه ضمن المشاركين في نهائيات كأس أفريقيا للمحليين بالمغرب، ويقدم كرة جيدة.

ونص الاتفاق المبدئي على إقامة المباراة يوم السبت المقبل بملعب رادس الدولي، في ختام معسكر منتخب موريتانيا التخضيري، الذي يقيمه في تونس منذ عدة أيام.

هذا وسيدخل المنتخب الليبي خلال اليومين القادمين في معسكر تحضيري بتونس تخلله مباراتين وديتين قبل المشاركة في الشان 2018 التي يحتضنها المغرب منتصف يناير الجاري .