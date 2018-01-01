أخبار ليبيا 24 – خاض

روت مصادر خاصة لوكالة “أخبار ليبيا 24” تفاصيل اعتقال الناشط جمال الفلاح يوم الثلاثاء الماضي في بنغازي، قائلةً إن الفلاح استضاف في بيته ببنغازي ناشط مدني من مدينة طرابلس اسمه ربيع الجياش، بناء على رغبة الأخير الذي كان في زيارة للمدينة لحضور بعض الأنشطة.

وأفادنت المصادر أن الجياش تم الإشتباه به من قبل رئيس غرفة المناطق بسبب كثرة خروجه اتصاله بالهاتف أثناء تواجده في مسرح الطفل بالحدائق فقام بايقافه بمعاونة بعض شباب المناطق.



أضافن أن ربيع اتصل بجمال الذي كان متواجدا بمقر عمله بالخزانة العامة وأبلغه بما حصل فحضر الأخير لمقر المسرح حيث وجد ضيفه مع رئيس غرفة المناطق–الذي كان قد اتصل بجهة أمنية- رفقة النشطاء حسين الشارف ومحمد الشرع وفريحة القطراني،موضحة أن “الفلاح والنشطاء يعرفون بعضهم من قبل معرفة جيدة” .

وتابعت المصادر أن أفراد تلك الجهة الأمنية اصطحبت الفلاح والجياش بغرض التحقيق ومنذ تلك اللحظة لم يعرف مكان احتجازهم.

المصادر كشف أن البحث عن الفلاح توصل إلى عدم وجوده لدى جهاز البحث الجنائي أو جهاز المخابرات، وأن قبيلة الجوازي التي ينتمي لها الفلاح تواصلت مع العمروني وحملته مسؤولية سلامة ابنها