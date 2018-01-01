وكالة أخبار ليبيا24-

أطلق عدد من الصحفيين بمدينة بنغازي مبادرة لتأسيس نقابة للصحفيين الليبيين ،مطالبين أن تكون بإشراف ودعم من الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا وفق الاتفاقيات والقوانين الدولية والمحلية.

جاء ذلك خلال حفل اختتام دورة تعزيز ثقافة السلامة المهنية للصحفيين الليبيين , الذي أقيم أمس الأحد بمدينة بنغازي ، بمشاركة ٢٢ متدرب من مختلف المؤسسات الإعلامية وبتنظيم الاتحاد الدولي للصحفيين وإشراف الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا.

من جانبها أعلنت رئيسة اتحاد نقابات عمال ليبيا نرمين الشريف ,دعم الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا لهذه المبادرة ٠وتقديم المساعدة للشباب وللصحفيين في مجالات التدريب والتثقيف في كل ما يتعلق بالعمل النقابي والمساعدة في تأسيس نقابتهم بكل حرية و ديمقراطية.